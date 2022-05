Vinci remporte le contrat de réalisation et de maintenance de l'infrastructure électromécanique du tunnel du Femern

(Boursier.com) — Vinci , à travers sa filiale Cobra IS, vient de signer le contrat des installations électromécaniques du tunnel du Femern. D'un montant de plus de 4 milliards de couronnes danoises (535 millions d'euros), le contrat recouvre principalement la réalisation des systèmes de ventilation, d'éclairage et de sécurité de l'ouvrage. Il s'y ajoute la maintenance des systèmes électromécaniques dans les 5 galeries du tunnel - deux pour la route, deux pour le train à grande vitesse et une galerie de service - sur les 6 prochaines années.

Cobra IS a proposé dans son offre des solutions économes en énergie et respectueuses du climat. Elles permettront en particulier d'exploiter le tunnel avec 100% d'énergie renouvelable.

Le Femern sera le plus long tunnel immergé routier et ferroviaire du monde, situé à 40 mètres sous la surface de la mer Baltique. La construction a débuté en 2020 et permettra, dès la mise en service en 2029, de relier le Danemark et l'Allemagne en sept minutes en train ou dix minutes en voiture.

Il faut rappeler que VINCI Construction et ses partenaires se sont vu attribuer le contrat de conception-construction des principaux travaux de génie civil du tunnel. Dans ce cadre, la construction de l'usine qui assurera la préfabrication des caissons immergés du tunnel est en cours.

Par ailleurs, Cobra IS participe actuellement à la réalisation de travaux d'équipement électromécaniques dédiés à d'autres infrastructures majeures en Scandinavie, parmi lesquelles : la rocade de Stockholm, les extensions nord et sud du métro de Stockholm et le tunnel de Tingstad à Göteborg en Suède, ou encore la réalisation des installations électriques de 23 kilomètres d'autoroute - dont 15 kilomètres de tunnels - en Norvège.