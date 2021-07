Vinci remporte le contrat de PPP de la nouvelle route fédérale B247 en Allemagne

Crédit photo © Photothèque Vinci

(Boursier.com) — La DEGES, l'organisme public chargé du développement des infrastructures de transport en Allemagne, a attribué à Vinci Concessions le contrat de partenariat public-privé (PPP) de la nouvelle route fédérale B247. Celle-ci reliera les villes de Mühlhausen et Bad Langensalza, dans le land de Thuringe.

Le projet, d'une durée de 30 ans, représente un investissement total d'environ 500 millions d'euros - dont près de 350 millions d'euros pendant la phase de construction - et recouvre la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une nouvelle route fédérale de 22 km. Il s'y ajoute la réalisation de 6 km de voies d'accès supplémentaires. La rémunération du concessionnaire sera assurée par une redevance liée à la disponibilité de l'infrastructure, sans risque trafic (availability payment). Le closing financier du projet devrait intervenir en septembre 2021.

Cette nouvelle liaison améliorera la mobilité dans le nord-est de la Thuringe et facilitera l'accès au réseau autoroutier de la région. Elle renforcera également la sécurité routière et améliorera la qualité de vie des riverains en soulageant la circulation de la route existante, traversant plusieurs agglomérations. Environ 15.000 véhicules par jour devraient emprunter cette nouvelle route, dont environ 15% de poids lourds.

Les travaux, d'une durée d'environ quatre ans, seront réalisés par des entités de VINCI Construction en Allemagne (Eurovia Deutschland et VINCI Construction Terrassement). Le projet recyclera et réutilisera jusqu'à 30% de l'asphalte et 100% du béton de la section existante.

Première route fédérale à être attribuée à un opérateur privé dans le cadre d'un PPP, ce projet conforte la position de VINCI Concessions comme premier concessionnaire autoroutier en Allemagne avec cinq PPP, en synergies avec les filiales locales de VINCI Construction, dont Eurovia Deutschland, l'un des principaux acteurs locaux de la construction d'infrastructures de transport dans le pays.

En Allemagne, VINCI emploie 15.000 collaborateurs au travers d'un réseau d'entreprises locales dont certaines ont plus d'un siècle d'existence.