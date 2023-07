Vinci remporte le contrat de génie civil de la nouvelle station d'épuration à Nice

(Boursier.com) — La Métropole Nice Côte d'Azur et Eau d'Azur ont attribué les travaux de génie civil de la nouvelle station d'épuration Haliotis 2 au groupement piloté par Suez (mandataire), comprenant Razel-Bec et Triverio Construction, filiale locale de Vinci Construction.

Ces travaux débuteront à l'été 2024. Ils comprennent la démolition ou requalification d'une partie de l'existant, la construction d'ouvrages pour le traitement de l'eau et des boues, l'installation d'équipements de traitement de l'air, de récupération de la chaleur et de valorisation du biogaz. Il s'y ajoute la réalisation d'installations électriques, de locaux d'exploitation et de voiries et réseaux divers.

Dotée d'une capacité de traitement de 680.000 équivalents-habitants, Haliotis 2 jouera un rôle majeur dans la transition écologique de la Métropole Nice Côte d'Azur. Près de 15.000 tonnes équivalent CO2 seront évitées chaque année à partir de 2030 grâce à la valorisation du biométhane, des boues séchées et des eaux traitées.

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire : une très grande partie des équipements existants, des déblais et des matériaux issus de la démolition seront réutilisés.