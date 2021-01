Vinci remporte le contrat de construction d'un réservoir de GNL au Royaume-Uni

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Entrepose Contracting, Vinci Construction Grands Projets et Taylor Woodrow, filiales de Vinci Construction (Groupe Vinci), ont remporté auprès de National Grid un contrat d'ensemblier EPC (Engineering, Procurement and Construction - ingénierie, approvisionnement et construction) pour la réalisation d'un réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de 190.000 m3 au Royaume-Uni.

Situé sur l'île de Grain -côte Est de l'Angleterre, à 60 km de Londres- , ce projet fait partie du programme d'extension de la capacité du plus grand terminal méthanier d'Europe. Ce réservoir à "intégrité totale" comporte une cuve interne en acier à 9% de nickel et une enceinte externe en béton précontraint coulé sur place à l'aide de coffrages glissants.

Les travaux, d'un montant de 200 millions d'euros, se dérouleront jusqu'en juin 2025.

Vinci a déjà réalisé une vingtaine de réservoirs GNL dans le monde au cours des 15 dernières années, dont 3 sont en cours de construction : 2 en Russie (160.000 m3 chacun) et 1 au Canada (225.000 m3). Le Groupe est reconnu pour sa capacité à répondre aux attentes des acteurs majeurs du secteur et confirme sa place de leader dans la conception-construction de stockages cryogéniques de grande dimension dans tout type d'environnement.