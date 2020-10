Vinci remporte deux contrats d'autoroutes en Australie

Crédit photo © Vinci

(Boursier.com) — Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, annonce avoir remporté deux contrats de rénovation autoroutière d'une valeur totale de 330 millions de dollars australiens (environ 200 millions d'euros).

Le premier contrat, d'un montant de 270 millions de dollars australiens (165 millions d'euros), concerne le troisième lot de rénovation de l'autoroute du Pacifique (M1) entre Varsity Lakes et Tugun, proche de la frontière entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Dans la continuité du premier lot remporté par Seymour Whyte en juin 2020, il comprend l'élargissement à 2 x 3 voies d'un tronçon de 5 km, la réhabilitation de ponts autoroutiers, la réalisation d'échangeurs et d'une nouvelle voie de service, ainsi que l'aménagement d'un couloir potentiellement dédié au ferroviaire dans le futur.

Le deuxième contrat, d'une valeur de 60 millions de dollars australiens (37 millions d'euros), est une Alliance, retenue par Transport for NSW (agence nationale des transports de la Nouvelle-Galles du Sud), entre Seymour Whyte pour la construction (94 %) et SMEC pour le design (6 %). Il porte sur la rénovation de la Barton Highway entre la capitale australienne, Canberra, et le canton de Murrumbateman à 280 kilomètres au sud-ouest de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud. Ce lot comprend la réalisation d'une chaussée à deux voies vers le nord, la mise à niveau des voies existantes, plusieurs rénovations d'intersections, des travaux de drainage, le déplacement des aires de service, ainsi que des travaux d'aménagement paysager.