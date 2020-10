Vinci réalise un complexe de recyclage dans le nord de Londres

(Boursier.com) — Vinci Construction, au travers de sa filiale britannique Taylor Woodrow, a signé avec la North London Waste Authority (NLWA), le contrat pour la construction d'un centre de recyclage. Celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un programme de valorisation des déchets, le North London Heat and Power Project (NLHPP). La construction débutera fin janvier 2021, après une phase Early Contractor Involvement dédiée à la conception et aux travaux préliminaires. D'un montant de 78,9 millions de livres sterling (87,4 millions d'euros), les travaux s'achèveront en octobre 2022 et comprendront un centre de réception et de tri, dont la capacité de recyclage avoisinera les 135.000 tonnes de déchets par an, un centre de recyclage accessible aux particuliers et aux professionnels permettant aux riverains de déposer directement leurs déchets, ainsi que l'EcoPark House dont la vocation pédagogique sensibilisera la communauté locale aux enjeux de l'économie circulaire et de la réduction de l'impact carbone des déchets.

Le volet ingénierie des sols sera mené en synergies avec Bachy Soletanche et Vibro Menard, toutes deux filiales de Vinci Construction, qui réaliseront des fondations complexes pour soutenir le hall de traitement d'une portée de 74 mètres.

Les équipes de Vinci au Royaume-Uni sont, par ailleurs, mobilisées dans le programme Tideway, un projet majeur de système de transfert et de stockage d'eaux usées et pluviales dans le centre de Londres afin d'assainir la Tamise.