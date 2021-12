Vinci réalise la plateforme logistique et le siège régional de Lidl France dans le Pas-de-Calais

(Boursier.com) — L 'enseigne de distribution Lidl France a confié à un groupement d'entreprises* composé de filiales de VINCI Construction et de VINCI Energies la réalisation d'une plateforme logistique et des bureaux de son siège régional à Saint-Augustin dans le Pas-de-Calais.

Le contrat porte sur la réalisation de 55.000 m(2) d'entrepôt et de chambres froides et de 4.000 m(2) de bureaux. Les travaux, d'un montant d'environ 79 millions d'euros, devraient durer 22 mois.

VINCI Construction a fait le choix d'utiliser du béton bas carbone. Avec les différentes actions mises en place dans les phases de conception et de réalisation, l'émission de 5.000 tonnes d'équivalent CO2 devrait être évitée sur cette opération. En exploitation, 8.700 m(2) de panneaux photovoltaïques de la toiture de la plateforme couvriront une partie des besoins énergétiques de l'ensemble immobilier, qui vise la labellisation BREEAM niveau very good.

*Le groupement d'entreprises est composé de CBI, mandataire, et de Sogea Caroni, GTM Hallé, Menard et Eurovia, filiales de VINCI Construction, ainsi que de CEF, filiale de VINCI Energies.