Vinci : près de 25% de gains annuels

(Boursier.com) — Vinci campe sur les 115 euros ce jeudi, alors que JP Morgan surpondère le groupe avec un objectif réhaussé de 124 à 133 euros. Le chiffre d'affaires de Vinci du 3e trimestre s'est élevé à 18,3 MdsE, en hausse de 9% à structure réelle, +8 % à structure comparable, par rapport au 3e trimestre 2022. Cette tendance confirme le dynamisme des activités, tant en France qu'à l'international. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé atteint ainsi 50,6 MdsE, soit une croissance organique de 10,4%... Fort des solides performances réalisées à fin septembre 2023, le groupe a confirmé qu'il envisageait pour l'ensemble de l'exercice une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022.

Le résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022, malgré la hausse sensible des frais financiers...

Le cash-flow libre du groupe prenant notamment en compte la hausse des investissements dans l'aéroportuaire et dans les énergies renouvelables est relevé, il devrait être d'au moins 4,5 MdsE en 2023. Il était initialement prévu dans le haut de la fourchette de 4 à 4,5 MdsE.

Parmi les autres avis de brokers, AlphaValue a maintenu sa recommandation d'achat sur Vinci avec un objectif de cours ajusté à 140 euros et Mediobanca est resté à 'surperformance', mais avec un objectif ajusté de 127 à 123 euros, alors que le titre a progressé de près de 25% depuis le 1er janvier.