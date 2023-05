Vinci : première concession autoroutière au Brésil

(Boursier.com) — Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, a bouclé auprès du fonds brésilien Patria l'acquisition de 55% de la société Entrevias, concessionnaire de deux sections autoroutières à péage au Brésil jusqu'en 2047. Ces deux sections forment un réseau de 570 kilomètres traversant l'État de Sao Paulo et reliant les États du Minas Geiras au Nord et du Parana au Sud. Ces trois États contribuent à plus de 40% du PIB brésilien. Au 1er trimestre 2023, Entrevias a enregistré 8,3 millions de transactions, en progression de 10% par rapport à 2022. Les travaux d'élargissement de 2 x 1 à 2 x 2 voies sur 210 km de la section Sud - devant s'achever d'ici fin 2025 - permettront d'accompagner la croissance du trafic.

Sur le plan des synergies, Vinci Highways mettra ses expertises au service d'Entrevias afin de renforcer la qualité de service du réseau et d'accélérer le déploiement des initiatives environnementales. Par ailleurs, Vinci Highways devrait bénéficier de l'ancrage et de l'expérience d'Entrevias en matière de maîtrise d'ouvrage autoroutière au Brésil avec des entreprises locales pour saisir de nouvelles opportunités locales. Avec cette première concession autoroutière au Brésil, Vinci Concessions renforce son engagement dans la première économie d'Amérique latine, après l'attribution à Vinci Airports en 2017 des concessions de l'aéroport de Salvador Bahia puis en 2021 de 7 aéroports en Amazonie, dont celui de Manaus.

Vinci est également présent au Brésil à travers sa branche énergie : Cobra IS, acteur de longue date dans le pays dans le secteur des infrastructures électriques - la ferme photovoltaïque de Belmonte, d'une capacité de 570 MW, devrait démarrer la production au cours de l'été 2023 - et Vinci Energies entré au Brésil en 2015 dans les services à l'énergie, à l'industrie et aux infrastructures.