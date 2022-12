Vinci, premier actionnaire du groupe aéroportuaire OMA au Mexique

(Boursier.com) — Vinci Airports a finalisé le rachat auprès de Fintech d'une participation de 29,99% au capital d'OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) pour un montant total de 1,17 milliards de dollars, devenant ainsi premier actionnaire du groupe aéroportuaire mexicain. Cette opération fait suite à la signature d'un accord avec le précédent actionnaire en juillet 2022. Avec cette prise de participation dans une société dont la concession a une durée résiduelle de 25 ans, Vinci Airports s'implante au Mexique et, en tant que premier actionnaire, contribuera à l'exploitation de treize aéroports dans ce pays à fort potentiel de croissance :

- l'aéroport international de Monterrey - qui représente près de la moitié du trafic passagers d'OMA - deuxième métropole du Mexique et capitale industrielle du pays ;

- ceux des villes de Chihuahua, Ciudad Juarez, Culiacan et Mazatlan ;

- ainsi que les aéroports régionaux et touristiques de la côte Pacifique et du centre du pays (Acapulco, San Luis Potosi, Torreon, Zihuatanejo, Durango, Zacatecas, Tampico et Reynosa).

Le trafic passagers des aéroports d'OMA est supérieur à son niveau d'avant crise sanitaire depuis le mois de juillet dernier. Sur les onze premiers mois de l'année - avec 21 millions de passagers accueillis à travers 170 destinations desservies - il a atteint 99% de son niveau de 2019. Vinci Airports poursuivra cette dynamique pour répondre à la croissance de la demande domestique - dans le 3ème pays le plus peuplé du continent américain - et internationale, notamment avec les États-Unis, avec l'ouverture de lignes directes entre Monterrey et Los Angeles, Houston, Détroit ou encore Austin.

Vinci Airports déploiera également son plan d'action environnemental visant à atteindre Zéro Émission Nette sur l'ensemble de son réseau d'ici 2050.

L'opération permet à Vinci Airports de consolider sa position de premier opérateur aéroportuaire privé mondial et de renforcer son implantation sur le continent américain.