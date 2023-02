Vinci : Précisions concernant les perspectives 2023

(Boursier.com) — Suite à la réunion de présentation de ses résultats annuels 2022, le 9 février dernier, Vinci a mis en ligne son rapport sur les comptes de l'exercice le 10 février.

A cette occasion, le Groupe a précisé la trajectoire attendue pour l'évolution de son cash-flow libre.

Ainsi, les perspectives 2023 ressortent comme suit :

Vinci aborde l'année avec confiance.

A ce stade, hors événements exceptionnels, le groupe envisage pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022.

Aussi, malgré la hausse sensible des frais financiers, son résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022.

Après un niveau exceptionnellement élevé d'encaissements clients en fin d'année 2022 et compte tenu d'une hausse sensible des investissements attendue en 2023 dans l'aéroportuaire ainsi que dans les énergies renouvelables, le cash-flow libre du groupe pourrait s'établir - en première approche - dans une fourchette de 4 à 4,5 milliards d'euros en 2023.

Les tendances 2023 par pôle sont les suivantes :

-VINCI Autoroutes prévoit, sur l'ensemble de l'année, un niveau de trafic du même ordre que celui de 2022 ;

-VINCI Airports anticipe une poursuite du redressement de son trafic passagers - sans pour autant retrouver au global son niveau de 2019 dès 2023 en raison de la reprise plus tardive observée en Asie - et une nouvelle amélioration de ses résultats opérationnels ;

-VINCI Energies devrait bénéficier d'une nouvelle croissance d'activité, toujours tirée par la bonne orientation de ses marchés et l'intégration des dernières acquisitions, et conforter sa marge opérationnelle;

-Cobra IS, fort d'un carnet de commande d'un niveau très élevé, table sur un chiffre d'affaires en hausse d'au moins 10 % tirée par la montée en régime des grands projets EPC remportés dernièrement et la bonne tenue de ses activités de fonds de commerce ;

-Le portefeuille d'actifs de production d'énergie renouvelable s'enrichira de nouveaux projets et la capacité totale, en construction ou en exploitation, sera d'au moins 2 GW d'ici la fin de l'exercice ;

-VINCI Construction restera sélectif dans sa prise d'affaires et devrait voir son activité se stabiliser tout en poursuivant l'amélioration de sa marge opérationnelle.