Vinci : plus haut ?

Vinci : plus haut ?









Crédit photo © Vinci

(Boursier.com) — Vinci monte de 0,5% sur les 86,55 euros ce mardi, alors que le broker Santander est repassé à l''achat' sur le dossier avec un cours de 98 euros dans le viseur, contre 92 euros précédemment. Le géant du BTP et des concessions a enregistré des comptes plus élevés qu'anticipé par les analystes et la rémunération accordée aux actionnaires est ressortie également plus forte que prévu... Vinci a ainsi enregistré un résultat net de 1,242 milliard d'euros en 2020, en baisse de 62% pour un chiffre d'affaires en repli de 10%, à 43,234 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant a été divisé par plus de 2 à 2,5 milliards d'euros, mais le cash-flow libre s'est maintenu à un niveau très élevé, à 4 MdsE (4,2 MdsE en 2019). La baisse de l'Ebitda a pu être, en grande partie, compensée par une amélioration très significative du besoin en fonds de roulement et des provisions courantes, ainsi qu'une réduction des investissements opérationnels. Le groupe a chiffré l'impact négatif de l'épidémie sur ses comptes 2020 à 5,9 milliards d'euros sur le chiffre d'affaires, à 3,7 MdsE sur le résultat opérationnel courant et à 2,4 MdsE sur le résultat net consolidé.

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale la distribution, entièrement en numéraire, d'un dividende de 2,04 euros par action au titre de l'exercice 2020 (stable par rapport à 2019).

Parmi les autres avis de brokers, HSBC est repassé à l''achat' sur Vinci avec un cours cible remonté à 98 euros. RBC, quant à lui, a mis en avant le dividende supérieur aux attentes et la baisse de l'endettement plus prononcée que prévu...