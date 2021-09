Vinci : obtention d'un waiver des covenants financiers pour Londres Gatwick

(Boursier.com) — L 'aéroport de Londres Gatwick, filiale de Vinci Airports à 50,01%, avait engagé en août 2021 des discussions avec les prêteurs afin d'être délié temporairement du respect de ses covenants financiers - portant sur un endettement net de référence de 2,8 milliards de livres sterling à fin juin 2021 - et d'en amender certains termes. Compte tenu de la situation exceptionnelle affectant le transport aérien, les prêteurs ont approuvé à une très large majorité cette demande. La société sera ainsi déliée de l'obligation de respect des ratios Senior ICR (ratio de couverture des frais financiers) et Senior RAR (ratio d'endettement) lors des deux prochaines périodes de test, à fin décembre 2021 et à fin juin 2022. La méthodologie de calcul du ratio d'endettement sera modifiée jusqu'en juin 2024 afin de corriger l'impact exceptionnel de la crise sanitaire sur l'Ebitda de l'aéroport.