Vinci : nominations

(Boursier.com) — Thierry Mirville est nommé directeur financier de Vinci Construction sous l'autorité de Pierre Anjolras, membre du comité Exécutif de VINCI et président du pôle.

Diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po Paris, Thierry Mirville était directeur financier adjoint de VINCI depuis 2018 en charge de la direction de la Trésorerie et des financements et de la direction Fiscale après avoir été directeur financier de VINCI Energies.

Christophe Ferrer est nommé directeur de la trésorerie et des financements de Vinci. Sous l'autorité de Christian Labeyrie, membre du comité Exécutif, directeur général adjoint et directeur financier de Vinci, il aura la charge de la direction de la Trésorerie et des financements et supervisera la direction Fiscale.

Diplômé d'HEC, Christophe Ferrer a débuté sa carrière à la direction des Relations investisseurs de VINCI. Il a ensuite été responsable financier de grands projets de VINCI Construction à l'international (Qatar, République dominicaine, Jamaïque) puis a eu la responsabilité des sujets internationaux à la direction de la Trésorerie et des financements de VINCI avant de rejoindre Eurovia où il était directeur financier du Royaume-Uni depuis 2018.

Ces nominations prennent effet au 1er février 2021.