Vinci : met en place une plateforme pour recruter ses apprentis

Crédit photo © Luc Benevello / Vinci

(Boursier.com) — Vinci lance, en partenariat avec JobIRL, une plateforme permettant à tous les jeunes intéressés d'accéder aux offres de contrat d'apprentissage du Groupe, associées aux formations correspondantes.

La plateforme (www.JobIRL.com/VINCI) est ouverte à tous les jeunes âgés d'au moins 15 ans, souhaitant bâtir un projet d'apprentissage, des premiers niveaux de qualification aux formations supérieures. Grâce un algorithme créé pour mettre en adéquation formations et offres d'alternance, les candidats pourront postuler directement aux offres de Vinci en France. Elles correspondent aux formations dispensées par plus de 500 établissements répartis sur l'ensemble du territoire. Ceux-ci ont été sélectionnés pour la qualité de leurs enseignements associés aux métiers de la construction, de l'énergie et des concessions.

Le groupe Vinci rappelle qu'il recrute chaque année 2.000 jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.