Vinci : marque une pause

Vinci : marque une pause









Crédit photo © Eurovia

(Boursier.com) — Contre la tendance générale, Vinci cède 1,25% à 102,8 euros en début d'après-midi à Paris. Le titre du géant du BTP et de concessions souffle logiquement après avoir atteint de nouveaux sommets hier dans le sillage d'une solide publication annuelle. Le groupe a indiqué aborder 2020 avec confiance tout en soulignant que les nouvelles progressions de son chiffre d'affaires et de son résultat devraient toutefois être plus limitées qu'en 2019, en raison d'une base de comparaison particulièrement élevée.

Sur le front des analystes, AlphaValue a ajusté son objectif de 127 à 128 euros tout en restant à l''achat' tandis qu'Oddo BHF a réitéré son opinion 'neutre' et sa cible de 103 euros.