Vinci : les actionnaires à l'appel le 18 juin

Vinci : les actionnaires à l'appel le 18 juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les actionnaires de Vinci sont informés que l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la société se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le jeudi 18 juin à 10h au siège social de Vinci, à Rueil-Malmaison.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises par le Conseil d'administration à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée, a été publié le vendredi 8 mai dans le numéro 56 du Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis est consultable sur le site Internet de Vinci. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les documents visés au Code de commerce seront consultables sur le site Internet de la société, onglet Assemblée générale.