Vinci : les 100.000 collaborateurs en France deviennent actionnaires du groupe

Crédit photo © Photothèque Vinci

(Boursier.com) — Vinci a mis en place en décembre dernier un dispositif permettant à l'ensemble de ses collaborateurs français de devenir actionnaires du Groupe.

Ce dispositif a consisté à verser à chaque collaborateur ayant plus de 3 mois d'ancienneté, sur son Plan d'Epargne Groupe, un abondement de 400 euros, ce montant ayant permis de souscrire des parts d'un Fond FCPE entièrement investi en actions Vinci.

Par ce mécanisme original, rendu possible par la loi Pacte, tous les collaborateurs français du Groupe sont ainsi devenus actionnaires de Vinci sans avoir à effectuer aucun versement personnel.

Cette initiative s'inscrit dans la politique menée par Vinci depuis 25 ans visant à associer à sa réussite le maximum possible de collaborateurs.

D'un montant de 40 millions d'euros, cette nouvelle initiative vient s'ajouter à l'ensemble des efforts consentis par le Groupe en faveur du partage des fruits de la performance. Au total en 2019, les sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation et de l'abondement au Plan d'Epargne Groupe ont représenté un montant supérieur à 400 millions d'euros en France.

Grâce à cet abondement spécial, plus de 20.000 collaborateurs sont devenus actionnaires de VINCI pour la première fois. Au total, en France et à l'étranger, 165.000 collaborateurs et anciens collaborateurs détiennent collectivement près de 9% du capital de Vinci, dont ils sont ainsi le premier actionnaire.