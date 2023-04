Vinci : Leonard annonce l'ouverture des candidatures à la 7e édition de la Construction Startup Competition

(Boursier.com) — Leonard , la plate-forme de prospective et d'innovation du Groupe Vinci, s'associe à CEMEX Ventures, l'unité de capital-risque d'entreprise et d'innovation ouverte de CEMEX, et annonce l'ouverture des candidatures à la septième édition de la Construction Startup Competition, le plus grand concours dédié aux start-up du secteur de la construction.

Pour cette septième édition, Cemex Ventures et Leonard unissent leurs forces avec des leaders mondiaux de la construction (Black & Veatch, Dysruptek by Haskell, Ferrovial, Hilti, NOVA by Saint-Gobain, Trimble and Trimble Ventures et Zacua Ventures).

Cette compétition internationale est un instrument pour favoriser la collaboration et faire progresser les start-up et les business models les plus prometteurs dans le secteur de la construction. Les partenaires du concours recherchent des solutions pour rendre la construction plus durable, productive, agile et innovante.

Pour les start-up en compétition, ce concours est une opportunité unique de présenter leurs solutions aux meilleurs investisseurs du secteur. Une fois la phase de candidatures terminée, les organisateurs délibéreront et désigneront les lauréats qui seront invités au Pitch Day, la phase finale du concours, prévu en novembre 2023. Cet événement, qui se tiendra à l'occasion de la Dimensions User Conference organisée par Trimble du 6 au 8 novembre, permettra aux finalistes de pitcher leurs solutions au jury, ainsi qu'à un panel d'investisseurs et d'entreprises leaders de la construction et de la technologie.

Depuis sa première édition, plus de 2.500 start-up de plus de 80 pays ont participé à la Construction Startup Competition.