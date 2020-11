Vinci : le vert l'emporte

(Boursier.com) — Vinci gagne finalement du terrain (+2% à 85,3 euros) après avoir ouvert dans le rouge. Le géant du BTP et des concessions a fait un point sur son activité après la mise en place de nouvelles mesures restrictives (confinements, couvre-feux, interdictions de regroupements des populations, fermeture des lieux accueillant du public...) pour faire face à la pandémie de coronavirus. Ces nouvelles restrictions affecteront certaines activités du Groupe sur la fin de l'année 2020, et en particulier le trafic autoroutier en France. Cet impact ne peut être quantifié de manière fiable en raison des nombreuses incertitudes relatives à l'évolution de la situation sanitaire et économique, notamment la durée du reconfinement en France, souligne Vinci, qui revoit malgré tout à la baisse sa prévision 2020 pour le trafic autoroutier.

Alors qu'il tablait sur un recul de 15 à 20% sur l'ensemble de l'année, le management retient désormais une hypothèse se situant entre -20 et -25%. "Dès lors que les restrictions de circulation auront été levées, le trafic devrait retrouver rapidement un niveau normatif, comme cela s'est produit après la fin du premier confinement, en juin 2020", précise Vinci. Les autres perspectives présentées fin septembre ont été maintenues, notamment pour Vinci Airports qui bénéficie d'une légère amélioration de l'évolution des trafics dans les aéroports opérés sur le continent américain et du trafic domestique au Japon.

Du côté des analystes, JP Morgan a revalorisé le dossier de 91 à 94 euros tout en restant à 'surpondérer'.