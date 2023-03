Vinci : le temps de voir venir...

(Boursier.com) — Vinci reste stable sur les 108 euros ce vendredi. Suite à la dernière réunion de présentation de ses résultats annuels 2022, le groupe a précisé la trajectoire attendue de ses comptes cette année : A ce stade, hors événements exceptionnels, le management envisage pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022. Aussi, malgré la hausse sensible des frais financiers, son résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022...

Après un niveau exceptionnellement élevé d'encaissements clients en fin d'année 2022 et compte tenu d'une hausse sensible des investissements attendue en 2023 dans l'aéroportuaire ainsi que dans les énergies renouvelables, le cash-flow libre du groupe pourrait s'établir - en première approche - dans une fourchette de 4 à 4,5 milliards d'euros en 2023.

Parmi les derniers avis d'analystes, Berenberg a remonté sa cible de 105 à 120 euros, tandis que RBC avait déjà relevé son objectif de 110 à 125 euros ('surperformer'). JP Morgan avait lui aussi revalorisé le titre de 117 à 124 euros avec un avis à 'surpondérer', tandis que la Deutsche Bank a relevé son objectif à 129 euros.