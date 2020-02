Vinci : le résultat net part du groupe progresse de 9% à 3,3 MdsE

Vinci : le résultat net part du groupe progresse de 9% à 3,3 MdsE









Crédit photo © Photothèque Vinci

(Boursier.com) — Le groupe Vinci annonce une hausse de son chiffre d'affaires 2019 de 10% à 48,1 milliards d'euros :

- Concessions +18 % (dont organique +6%) : croissance du trafic de VINCI Autoroutes (+2,8%) et de VINCI Airports (+5,7%)

- Contracting +9% : hausse de l'activité des trois pôles de métiers (VINCI Energies, Eurovia et VINCI Construction)

- VINCI Immobilier : +20%

Le résultat opérationnel sur activité grimpe de 15% à 5,7 milliards d'euros. Le Résultat net part du Groupe progresse de 9% à 3,3 milliards d'euros avec un très haut niveau de génération de cash-flow libre à 4,2 milliards d'euros (+1 milliard d'euros par rapport à 2018). Le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 est de 3,05 euros par action

Le groupe souligne l'accélération de sa politique de responsabilité sociale et environnementale avec un objectif de réduction de son empreinte carbone de 40% d'ici 2030.

Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, a déclaré : "VINCI a réalisé une année 2019 record, marquée par une activité dynamique tant en France qu'à l'international, une nouvelle hausse des résultats du Groupe et une génération de cash-flow remarquable. Ces très bonnes performances, résultat du travail des 222 000 collaborateurs de VINCI, confirment la solidité de son modèle économique concessionnaire-constructeur et sa capacité à intégrer avec succès de nouvelles sociétés. Le principal fait marquant de l'année aura été l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'aéroport de Londres Gatwick, deuxième aéroport du Royaume-Uni et huitième européen.

Dans les concessions, après un début d'année encore marqué par l'impact défavorable des mouvements sociaux en France, le trafic de VINCI Autoroutes s'est fortement redressé en fin d'exercice et affiche au global une bonne progression. Le trafic de VINCI Airports a poursuivi sa dynamique sur la plus grande partie de l'année, mais la croissance a été plus limitée au dernier trimestre en raison d'événements ponctuels sur certaines plateformes. Après l'intégration de ses récentes acquisitions, VINCI Airports est désormais le deuxième opérateur aéroportuaire mondial par le nombre de passagers gérés et le plus diversifié avec une présence dans 12 pays à travers 45 aéroports.

Dans le contracting, la croissance organique a été soutenue dans tous les pôles de métiers, aussi bien en France qu'à l'international, de même que le rythme de progression des prises de commandes. Le carnet de commandes atteint ainsi un nouveau record en fin d'exercice. Ces bonnes évolutions s'accompagnent d'une hausse de la marge, les améliorations réalisées par VINCI Energies et Eurovia permettant de compenser un léger tassement chez VINCI Construction impacté par la sous-activité du secteur de l'oil & gas.

Profitant de la situation particulièrement favorable des marchés financiers, VINCI a réalisé en 2019 plusieurs opérations de refinancement de sa dette dans d'excellentes conditions, ce qui lui a permis d'en allonger la maturité moyenne tout en diversifiant ses sources de financement, avec deux émissions obligataires inaugurales en livres sterling et dollars américains.

VINCI aborde l'année 2020 avec confiance, et peut envisager de nouvelles progressions de son chiffre d'affaires et de son résultat. Celles-ci devraient toutefois être plus limitées qu'en 2019 en raison d'une base de comparaison particulièrement exigeante et hors nouvelles acquisitions d'importance.

Animé par une vision globale de la réussite, VINCI n'est pas seulement engagé sur l'amélioration de ses performances en matière économique et financière. Il l'est également sur les aspects sociaux, environnementaux, sociétaux et éthiques de ses activités. Dans ce cadre, le Groupe a annoncé son ambition de réduire son empreinte carbone de 40% d'ici 2030."

Tendances 2020

Dans un contexte géopolitique incertain et malgré une faible visibilité sur les perspectives mondiales économiques et financières, VINCI aborde l'année 2020 avec confiance.

Le Groupe s'appuie pour cela sur :

-un modèle économique solide et performant conjuguant des métiers complémentaires opérant sur des marchés porteurs : besoins croissants de mobilité, d'équipements publics et de bâtiments performants, révolution digitale, transition énergétique, protection de l'environnement ;

-des valeurs partagées largement diffusées auprès de ses 222.000 collaborateurs : prise de responsabilité au plus proche du terrain, sécurité au travail, éthique, objectifs ambitieux en matière d'environnement, recherche de la performance globale au service des clients et des parties prenantes ;

-une situation financière très solide, largement reconnue par ses partenaires : investisseurs, établissements financiers, agences de notation... ;

-une stratégie claire et constante, visant la diversification géographique de tous les métiers et privilégiant le développement d'activités récurrentes à forte valeur ajoutée.

"Dans ce cadre, VINCI peut envisager pour 2020 de nouvelles progressions de son chiffre d'affaires et de son résultat. Celles-ci devraient toutefois être plus limitées qu'en 2019, en raison d'une base de comparaison particulièrement exigeante, tant dans les concessions que dans le contracting, et hors nouvelles acquisitions d'importance" conclut le groupe.

Dates à retenir

9 avril 2020 : Assemblée générale des actionnaires

21 avril 2020 : Détachement du coupon du solde du dividende

23 avril 2020 : Paiement du solde du dividende

23 avril 2020 : Information trimestrielle au 31 mars 2020

Communiqué de presse après bourse

11 juin 2020 : Journée Investisseurs dédiée à VINCI Airports à Londres-Gatwick.