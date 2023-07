Vinci : Le Résultat net consolidé part du groupe s'établit à un niveau record de 2,1 MdsE

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Vinci s'est réuni le 27 juillet 2023 sous la présidence de Xavier Huillard pour arrêter les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2023.

Les comptes du 1er semestre 2023 font ressortir une forte hausse du chiffre d'affaires et des résultats par rapport au 1er semestre 2022, qui s'accompagne d'un cash-flow libre positif. Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2023 s'élève à 32,4 milliards d'euros, en hausse de plus de 13% (croissance organique : +11,6% ; impacts des changements de périmètre : +2,6% ; variations de change : -0,6%). Cette tendance confirme la bonne dynamique des activités du Groupe, tant en France qu'à l'international.

Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) s'établit en forte croissance à 3,5 milliards d'euros (2,8 milliards d'euros au 1er semestre 2022).

Le Résultat net consolidé part du Groupe s'établit à un niveau record de 2,1 milliards d'euros et le résultat net par action à 3,65 euros (1,9 milliard d'euros et 3,26 euros par action au 1er semestre 2022).

Le cash-flow libre ressort positif à 261 millions d'euros (contre un flux négatif de 281 millions d'euros au 1er semestre 2022). Cette excellente performance traduit la progression de l'EBITDA et la maîtrise du besoin en fonds de roulement, qui permettent de compenser la forte hausse des investissements.

L'endettement financier net consolidé au 30 juin 2023 s'élève à 20,9 milliards d'euros, en baisse de 1,2 milliard d'euros par rapport au 30 juin 2022.

Situation financière

En termes de liquidité, VINCI disposait au 30 juin 2023 :

-d'une trésorerie nette de 8,0 milliards d'euros ;

-de lignes de crédit bancaire confirmées non utilisées par VINCI SA pour un total de 10,5 milliards d'euros, dont 8 milliards d'euros à échéance novembre 2025 pour la quasi-totalité de ce montant et 2,5 milliards d'euros à échéance juillet 2023. Cette dernière ligne, compte tenu du niveau élevé de la trésorerie disponible du Groupe, n'a pas été reconduite.

Au 30 juin 2023, la dette financière brute long terme du Groupe - avant prise en compte de la trésorerie nette - ressortait à 28,9 milliards d'euros. Sa maturité moyenne était de 6,7 ans (6,9 ans au 31 décembre 2022 et au 30 juin 2022) et son coût moyen de 3% (2,5% en 2022 et 2,1% au 1er semestre 2022).

Les bonnes performances réalisées au 1er semestre 2023 confortent les indications présentées en février dernier à l'occasion de la publication des comptes annuels 2022.

Hors événements exceptionnels, le groupe confirme qu'il envisage pour 2023 :

-une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022 ;

-un résultat net légèrement supérieur à son niveau de 2022, malgré la hausse sensible des frais financiers ;

-un cash-flow libre du Groupe - prenant notamment en compte la hausse des investissements dans l'aéroportuaire et dans les énergies renouvelables - dans le haut de la fourchette de 4 à 4,5 milliards d'euros précédemment indiquée.

Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, a déclaré : "Dans la continuité de la bonne tendance de l'exercice précédent, VINCI a réalisé au 1er semestre 2023 une performance d'ensemble de très grande qualité : outre une nouvelle hausse du chiffre d'affaires et des résultats, il ressort une génération de cash-flow libre positive, en dépit de l'impact défavorable de la saisonnalité de l'activité en début d'année.

Dans les concessions, le trafic de VINCI Autoroutes a continué de progresser grâce à une bonne dynamique des véhicules légers alors que les poids lourds affichent un léger tassement. De son côté, le trafic de VINCI Airports a poursuivi son redressement en retrouvant, hors Asie, son niveau d'avant crise sanitaire. Conjugué à l'intégration d'OMA au Mexique et à la maîtrise des charges, il ressort une forte amélioration de ses résultats opérationnels.

VINCI Construction, dont la nouvelle organisation est maintenant en place depuis deux ans, a enregistré une activité soutenue, tant en France qu'à l'international, tout en améliorant sa marge opérationnelle grâce à une sélectivité renforcée.

Enfin, la branche énergie - portée par les puissantes tendances de fond liées à la transition énergétique - a vu son activité augmenter fortement, avec des marges en hausse tant pour VINCI Energies que pour Cobra IS.

Le niveau des prises de commandes a été élevé sur la période, permettant au carnet de commandes d'atteindre un nouveau record.

En matière de développement, les principales opérations finalisées depuis le début de l'année ont concerné VINCI Energies - avec de nombreuses acquisitions en Europe et en Amérique du Nord - et VINCI Highways, avec une participation dans une concession autoroutière dans l'Etat de São Paulo au Brésil et la prise de contrôle de l'autoroute Bogotá-Girardot en Colombie.

Ce très bon début d'année illustre une nouvelle fois la force du modèle économique du Groupe, conjuguant des métiers et des cycles complémentaires, ainsi que la formidable capacité d'ancrage et de développement de ses entreprises."

Agenda

29 août 2023 : Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en juillet 2023 (après bourse)

18 septembre 2023 : Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en août 2023 (après bourse)

12 octobre 2023 : Trafics VINCI Airports du 3e trimestre 2023 (après bourse)

26 octobre 2023 : Information trimestrielle au 30 septembre 2023 (après bourse)

14 novembre 2023 : Détachement du coupon de l'acompte sur dividende 2023 (1,05 euro par action)

16 novembre 2023 : Paiement de l'acompte sur dividende 2023 (1,05 euro par action)

12 décembre 2023 : Journée investisseurs dédiée à Cobra IS à Madrid.