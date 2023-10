Vinci : le rendez-vous est pris !

(Boursier.com) — Vinci recule de 0,7% ce lundi à 102,15 euros, alors que Morgan Stanley reste à 'surpondérer', mais avec un objectif de cours ajusté à 136 euros sur le dossier. Les bonnes performances réalisées au 1er semestre 2023 confortent les indications présentées en février dernier à l'occasion de la publication des comptes annuels 2022.

Hors événements exceptionnels, le groupe a confirmé qu'il envisageait pour 2023 :

-une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022 ;

-un résultat net légèrement supérieur à son niveau de 2022, malgré la hausse sensible des frais financiers ;

-un cash-flow libre du Groupe - prenant notamment en compte la hausse des investissements dans l'aéroportuaire et dans les énergies renouvelables - dans le haut de la fourchette de 4 à 4,5 milliards d'euros précédemment indiquée.

C'est le 26 octobre prochain que le groupe Vinci publiera son information trimestrielle au 30 septembre 2023 (après bourse).