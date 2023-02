Vinci : le marché est séduit

(Boursier.com) — Vinci s'adjuge 1,5% à 106 euros en fin de séance après la publication de comptes annuels solides et supérieurs au consensus. La génération de flux de trésorerie a largement dépassé les prévisions, permettant le versement d'un dividende bien rehaussé, explique Stifel ('achat'). Les résultats ont été tirés par la poursuite de la normalisation du trafic dans les aéroports, une activité construction résiliente et une demande saine chez Vinci Energies et COBRA. Les perspectives d'une nouvelle progression du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel sont validées par le broker.

Le potentiel de relèvement des attentes du consensus est, à ce stade, probablement quelque peu limité, mais le Groupe est connu pour être prudent dans ses prévisions, tout en dépassant normalement les attentes. Les commandes d'infrastructures bénéficient des mesures de relance du gouvernement, tandis que ses concessions bénéficient de la poursuite de la normalisation de l'activité post Covid-19 en Asie et de la hausse des tarifs sur ses autoroutes, détaille le broker. Au final, l'analyste pense que ces résultats devraient permettre au cours de l'action de franchir les sommets pré-crise sanitaire, le potentiel haussier supplémentaire étant fonction de l'évolution des taux, des échéances des concessions, de la demande dans la construction et de l'expansion continue de ses activités liées aux énergies.

Une "excellente génération de cash en 2022 et une guidance 2023 rassurante", affirme pour sa part Oddo BHF. L'analyste maintient son conseil 'surperformer' et son objectif de cours de 118 euros. Malgré la performance boursière du début d'année, la valorisation actuelle reste attractive avec un FCF yield 2023 de 8,5% et un rendement du dividende de 3,8%. Outre la bonne performance opérationnelle, la performance de Vinci en 2023 pourrait être soutenue par une meilleure valorisation des activités renouvelables (notamment chez Cobra IS) avec l'organisation d'un CMD dédié. Une reprise des discussions avec le gouvernement français autour d'un plan de décarbonation des autoroutes (qui pourrait se traduire par un allongement de la maturité des concessions) constituerait également un catalyseur pour le titre, selon le courtier.