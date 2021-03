Vinci : le dividende est pour la fin avril !

Vinci : le dividende est pour la fin avril !









Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale du 8 avril, qui se tiendra à huis-clos à Rueil-Malmaison, hors la présence physique des actionnaires, le Conseil de Vinci proposera aux actionnaires dans la partie ordinaire de cette assemblée, d'approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice 2020 et de renouveler les mandats d'administrateur de Mmes Yannick Assouad et Graziella Gavezotti pour une durée de 4 années.

Vinci envisage de distribuer aux actionnaires un dividende de 2,04 euros par actions. Le détachement du coupon interviendra le 20 avril. Le règlement du dividende aura lieu le 22 avril.

Vinci va également demander aux actionnaires de renouveler, pour 18 mois, le programme de rachat d'actions de la société.

Les actionnaires auront à approuver la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration et des dirigeants mandataires sociaux et en particulier celle applicable à M. Xavier Huillard, président-directeur général, ainsi que les rémunérations versées au cours de l'exercice 2020 ou attribuées au titre de ce même exercice aux mandataires sociaux de Vinci et à M. Huillard.

Les actionnaires auront à émettre un avis sur le plan de transition environnementale de la société.

Dans la partie extraordinaire de cette Assemblée, le Conseil proposera aux actionnaires de renouveler les autorisations afin de permettre au Conseil :

- de réduire le capital social par l'annulation d'actions détenues en propre par la société ;

- d'augmenter le capital social par incorporation de réserves ;

- d'augmenter le capital social et/ou d'émettre des valeurs mobilières représentatives de créances ou donnant accès à des titres de capital à émettre, afin de permettre à la société de disposer de la flexibilité nécessaire pour mettre en oeuvre, le cas échéant, les dispositifs les mieux adaptés au financement de ses besoins et de sa croissance ;

- d'augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières consentis à la société ;

- de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à des augmentations de capital réservées, directement ou indirectement, aux salariés du groupe Vinci en France et à l'étranger ;

- et de mettre en place des plans d'attribution gratuite d'actions de performance existantes acquises par la Société en faveur des dirigeants et collaborateurs du Groupe.