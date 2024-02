Vinci : Le Conseil a approuvé le paiement d'un dividende de 4,50 euros par action

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Vinci s'est réuni le 7 février sous la présidence de Xavier Huillard pour arrêter les comptes de l'exercice 2023, lesquels seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires le 9 avril 2024.

Le Conseil a approuvé le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2023 d'un montant de 4,50 euros par action, payable entièrement en numéraire.

Les comptes 2023 font ressortir une forte croissance du chiffre d'affaires et des résultats par rapport à 2022. Tous les pôles de métiers affichent des résultats opérationnels en progression sensible, qui atteignent des niveaux records. Cette performance s'accompagne d'une génération exceptionnelle de cash-flow libre.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 68,8 milliards d'euros, en hausse de 11,6% (croissance organique : +9,9% ; impacts des changements de périmètre : +2,5% ; variations de change : -0,9%). Cette tendance confirme la bonne dynamique des activités du Groupe tant en France qu'à l'international.

-En France (43% du total), le chiffre d'affaires atteint 29,6 milliards d'euros, en hausse de 6% à structure réelle et comparable.

-A l'international (57% du total), le chiffre d'affaires s'établit à 39,2 milliards d'euros, en progression de 16% à structure réelle et de 13% à structure comparable. L

Le chiffre d'affaires de VINCI Energies s'élève à 19,3 milliards d'euros (+15% à structure réelle ; +11% à structure comparable par rapport à 2022). L'activité a continué de bénéficier d'une bonne dynamique au 4e trimestre 2023 (+13 % à structure réelle ; +8% à structure comparable par rapport au 4e trimestre 2022). Les entreprises du pôle, tant en France qu'à l'international, tirent parti de leur positionnement sur les marchés, très porteurs, de l'efficacité énergétique et du développement numérique, grâce à la variété de leurs expertises, au maillage de leur réseau et à leur gestion décentralisée. Les quatre secteurs d'activités de VINCI Energies (infrastructures, industrie, building solutions, ICT7) ont enregistré des croissances à deux chiffres. Les récentes acquisitions de nouvelles sociétés ont apporté environ 860 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire en 2023.

Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) affiche une hausse de 22,5% à 8,4 milliards d'euros (6,8 milliards d'euros en 2022).

Au total, le carnet de commandes au 31 décembre 2023 ressortait à 61,4 milliards d'euros. En augmentation de 7% par rapport au 31 décembre 2022, il représente en moyenne près de 13 mois d'activité des pôles de métiers concernés. La part de l'international dans le carnet ressort à 67% (contre 69 % au 31 décembre 2022).

VINCI disposait au 31 décembre 2023 d'une trésorerie nette gérée de 13,2 milliards d'euros. Il s'y ajoute une ligne de crédit bancaire confirmée et non utilisée par VINCI SA renouvelée en janvier 2024. Fort de l'augmentation de sa trésorerie disponible au cours des derniers exercices, le Groupe a réduit le montant de cette ligne à 6,5 milliards d'euros (contre 8 milliards d'euros précédemment). Par ailleurs, son échéance a été prolongée à janvier 2029, assortie de deux options de renouvellement pour une année supplémentaire chacune.

Au 31 décembre 2023, la dette financière brute long terme du Groupe - avant prise en compte de la trésorerie nette - ressortait à 29,3 milliards d'euros. Sa maturité moyenne était de 6,4 ans (6,9 ans au 31 décembre 2022) et son coût moyen de 4% (2,5% en 2022).

Perspectives 2024

VINCI aborde l'année 2024 avec confiance, en dépit d'un contexte géopolitique et macroéconomique incertain.

Hors évènements exceptionnels, le Groupe table pour ses différents pôles en 2024 sur les tendances suivantes :

-VINCI Autoroutes prévoit un trafic en légère hausse par rapport à 2023 ;

-VINCI Airports anticipe un trafic passagers16 légèrement supérieur au global à son niveau de 2019, des différences pouvant être constatées selon les plateformes et les implantations géographiques ;

-VINCI Energies devrait afficher une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, mais d'une ampleur moindre qu'en 2023, tout en confirmant son excellent niveau de marge opérationnelle ;

-Cobra IS, compte tenu du très haut niveau de son carnet de commandes, devrait afficher une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et maintenir sa marge opérationnelle au niveau élevé atteint en 2023 ;

-Le portefeuille d'actifs de production d'énergie renouvelable s'enrichira en 2024 de nouveaux projets, portant la capacité totale, en construction ou en exploitation, à environ 3,5 GW d'ici la fin de l'exercice, soit une capacité additionnelle d'environ 1,5 GW18 en 2024 par rapport au niveau atteint fin 2023 ;

-VINCI Construction devrait voir son activité se stabiliser à un niveau proche de celui de 2023 tout en poursuivant l'amélioration de sa marge opérationnelle.

Sur la base de ces éléments, VINCI envisage pour 2024 une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires, mais celle-ci devrait être d'une ampleur moindre que celle réalisée en 2023. Les résultats devraient également progresser.

Cette tendance s'entend avant prise en compte de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance décidée par le gouvernement français, dont le montant est estimé à environ 280 millions d'euros.

Malgré cet impact négatif, le résultat net en 2024 pourrait être proche du niveau atteint en 2023.

Le Conseil d'administration du 7 février 2024 a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires du 9 avril 2024 un dividende de 4,50 euros par action au titre de l'exercice 2023, qui traduit sa confiance dans les perspectives du Groupe.

Compte tenu de l'acompte de 1,05 euro versé en novembre 2023, il resterait à verser un solde de 3,45 euros, payable en numéraire le 25 avril 2024, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale.

Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, a déclaré : "VINCI a réalisé en 2023 une performance d'ensemble de très grande qualité. Le chiffre d'affaires et les résultats sont en forte croissance et atteignent de nouveaux records. La génération de cash-flow libre se situe à un niveau exceptionnel, dépassant largement les attentes.

La dynamique de la quasi-totalité des métiers du Groupe, tant en France qu'à l'international, a été très positive tout au long de l'année. Seule fait exception la promotion immobilière qui traverse une crise conjoncturelle sévère.

Dans les concessions, le trafic de VINCI Autoroutes a continué de progresser, tiré par les véhicules légers en dépit d'un niveau des prix des carburants toujours élevé. De son côté, le trafic de VINCI Airports a poursuivi son redressement pour dépasser légèrement au global, en fin d'année, son niveau d'avant crise sanitaire. Alors que certains aéroports n'ont pas encore retrouvé leur niveau de 2019, d'autres plateformes ont atteint des trafics records. Conjuguées à une bonne maîtrise des charges, ces trajectoires de croissance ont permis d'améliorer sensiblement les résultats opérationnels de la branche concessions, compensant ainsi l'impact de la hausse des taux d'intérêt.

La branche énergie, toujours portée par les puissantes tendances de fond de la transition énergétique et de la révolution numérique, affiche une activité en forte croissance. Elle représente désormais près de 40% du chiffre d'affaires total du Groupe, avec des marges en progrès tant pour VINCI Energies que pour Cobra IS, et une génération de cash-flow libre record, malgré les investissements dans la production d'électricité verte. A fin 2023, la capacité totale des projets d'énergie renouvelable en exploitation ou en construction dépassait 2 GW, conformément aux objectifs fixés.

VINCI Construction affiche également un très haut niveau d'activité, tiré par la réalisation de grands projets d'infrastructures de mobilité, mais aussi d'ouvrages de résilience climatique et des travaux de rénovation énergétique. La marge opérationnelle a continué de s'améliorer et la génération de cash-flow libre atteint un niveau remarquable.

Les prises de commandes des branches énergie et construction se sont maintenues à un niveau élevé, sans dévier de la politique de sélectivité en vigueur de longue date dans le Groupe. Le carnet de commandes a ainsi pu être renouvelé de façon satisfaisante, conférant au Groupe visibilité et sérénité.

En matière de nouveaux développements, les principales opérations finalisées en 2023 ont concerné VINCI Energies, avec des acquisitions en Europe et en Amérique du Nord, VINCI Highways, dont le portefeuille s'est enrichi d'une concession autoroutière au Brésil, et VINCI Airports, dont le réseau intègre désormais les sept aéroports de l'archipel du Cap-Vert. Par ailleurs, fruit de sa bonne gestion de six aéroports en République dominicaine depuis huit ans, VINCI Airports a obtenu une prolongation de 30 ans de sa concession, jusqu'en 2060.

Fort d'une présence solide sur des marchés très porteurs, particulièrement dans les métiers liés à l'énergie où il est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur à travers ses trois grandes branches d'activité, le Groupe aborde l'avenir avec confiance et enthousiasme. Les besoins considérables générés par les grands enjeux actuels de la transition environnementale, de l'efficacité énergétique, de la révolution digitale et de la mobilité durable sont autant d'opportunités pour les entreprises du Groupe.

Dans ce contexte, le Groupe pourra compter sur l'efficacité de son organisation décentralisée pour poursuivre son développement en visant une performance globale associant éléments financiers et extra-financiers."

Agenda

15 février 2024 : Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en janvier 2024 (après bourse)

15 mars 2024 : Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en février 2024 (après bourse)

9 avril 2024 : Assemblée générale des actionnaires

16 avril 2024 : Trafics VINCI Airports du 1er trimestre 2024 (après bourse)

25 avril 2024 : Information trimestrielle au 31 mars 2024 (après bourse).