Vinci : le carnet de commandes atteint un nouveau record à 45,8 MdsE

Vinci : le carnet de commandes atteint un nouveau record à 45,8 MdsE









Crédit photo © Photothèque Vinci

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Vinci du 1er trimestre 2021 s'élève à 10,2 milliards d'euros4, en hausse de 5% par rapport à celui du 1er trimestre 2020 (croissance organique : +5,1% ; impacts des changements de périmètre : +0,9% ; variations de change : -1%).

-En France (57% du total), le chiffre d'affaires atteint 5,8 milliards d'euros, en hausse de 11,3% à structure réelle et de 10,6% à périmètre comparable. L'activité de VINCI, tant chez VINCI Energies et VINCI Construction que dans les concessions, avait fortement reculé en France il y a un an, suite à l'entrée en premier confinement le 17 mars 2020.

-A l'international (43% du total), le chiffre d'affaires s'établit à 4,4 milliards d'euros, en recul de 2,3% à structure réelle et de 1,5% à structure comparable. A la différence de la France, l'activité à l'international avait, dans l'ensemble, bien résisté au développement de la pandémie lors du 1er trimestre 2020. Les variations de périmètre ont un impact positif sur le chiffre d'affaires de 1,3%, suite, principalement, à l'intégration des dernières acquisitions de VINCI Energies. Les variations de change ont un impact de -2,2%, en raison de l'affaiblissement de nombreuses devises - notamment le dollar américain - par rapport à l'euro.

Par rapport au 1er trimestre 2019, la progression du chiffre d'affaires consolidé ressort à 5% (+4% en France, +6% à l'international).

Les prises de commandes s'élèvent à 11,6 milliards d'euros, en progression de 8% sur 12 mois glissants (+16% à l'international, -2% en France). La hausse des prises de commandes ressort à 19% au 1er trimestre 2021, par rapport au 1er trimestre 2020. Elle traduit l'obtention de plusieurs grands contrats chez VINCI Construction, tel que celui du tunnel du Femern destiné à relier l'Allemagne et le Danemark pour un montant de l'ordre de 1 milliard d'euros.

Le carnet de commandes au 31 mars 2021 atteint un nouveau record, à 45,8 milliards d'euros. Il est en augmentation de 21% sur 12 mois et représente près de 15 mois d'activité moyenne des pôles VINCI Construction et VINCI Energies (contre 12 mois au 31 mars 2020). La part de l'international dans le carnet ressort à 61% (contre 57% à fin mars 2020).

L'endettement financier net consolidé au 31 mars 2021 s'établit à 18,6 milliards d'euros, en baisse de 3,5 milliards d'euros sur un an. Par rapport au 31 décembre 2020, il affiche une hausse de 0,6 milliard d'euros, traduisant l'augmentation saisonnière du besoin en fonds de roulement.

VINCI conserve une liquidité très importante. Elle s'établissait, au 31 mars 2021, à 18,3 milliards d'euros (19,2 milliards d'euros à fin décembre 2020 et 15,2 milliards d'euros à fin mars 2020), se décomposant entre :

-Une trésorerie nette gérée de 9,8 milliards d'euros (10 milliards d'euros au 31 décembre 2020 et 5,5 milliards d'euros au 31 mars 2020) ;

-Un encours de 0,6 milliard d'euros de billets de trésorerie (1,2 milliard d'euros au 31 décembre 2020 et 1,6 milliard d'euros au 31 mars 2020) ;

-Des lignes de crédit bancaire confirmées et non utilisées pour un total de 8 milliards d'euros, à échéance novembre 2025 pour la quasi-totalité de ce montant.

Standard & Poor's a confirmé, en mars 2021, les notations (long-terme : A-, court-terme : A2) avec perspective stable de VINCI SA, ASF et Cofiroute. Moody's a également confirmé, en avril 2021, la notation long-terme (A3) de VINCI SA avec perspective stable, avec une notation court-terme P2 (contre P1 précédemment).

En avril 2021, Gatwick Airport Finance plc - holding de tête de l'aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01% de VINCI Airports - a placé une émission obligataire d'un montant de 450 millions de livres sterling, à échéance 2026 et assortie d'un coupon de 4,375%. Parallèlement, dans le cadre du refinancement d'un prêt existant de l'aéroport de Londres Gatwick, Gatwick Funding Limited a émis une obligation d'un montant de 300 millions de livres sterling, à échéance 2032 et assortie d'un coupon de 2,5%.

Perspectives 2021

VINCI maintient les perspectives de l'année 2021 présentées à l'occasion de la publication des comptes annuels 2020.

Pour VINCI Construction et VINCI Energies, le Groupe vise - hors événements exceptionnels - un chiffre d'affaires en hausse, très proche de celui de 2019, ainsi qu'une amélioration des marges opérationnelles9 par rapport à 2020. Celles-ci devraient retrouver des niveaux du même ordre que ceux atteints en 2019, voire un niveau légèrement supérieur pour les activités de construction.

Dans les concessions, la visibilité demeurant très réduite, le niveau d'activité reste dépendant de l'évolution des mesures restrictives induites par la situation sanitaire en France et à l'international. Il n'est donc toujours pas possible à ce stade d'élaborer, ni pour VINCI Autoroutes, ni pour VINCI Airports, des prévisions de trafic fiables pour les prochains trimestres.

Pour VINCI Autoroutes, il peut toutefois être escompté, comme cela a pu être constaté à l'été 2020, un retour relativement rapide à un niveau de trafic normal, dès lors que les mesures de restriction à la circulation auront été levées en France.

Compte tenu de ces incertitudes et du poids des concessions sur la performance globale du Groupe, les résultats prévisionnels pour 2021 ne peuvent être valablement quantifiés. En tout état de cause, ils ne pourront pas retrouver, dès 2021, leur niveau de 2019.

Dans ce contexte, le Groupe continuera à communiquer chaque mois l'évolution des trafics de ses principales infrastructures tant autoroutières qu'aéroportuaires.

Alors que l'évolution de la pandémie reste incertaine en ce début d'année, VINCI dispose de solides atouts pour retrouver une trajectoire de croissance pérenne dès lors que la crise sanitaire aura été surmontée. Son modèle économique de temps long est particulièrement bien adapté aux grands enjeux actuels : transition écologique, efficacité énergétique, nouveaux besoins en matière de mobilité et de communication, qui constituent pour les entreprises du Groupe autant de marchés prometteurs.

Assemblée générale des actionnaires

L'assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI s'est réunie le 8 avril 2021. Elle a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Le plan de transition environnementale proposé par le Groupe a reçu une approbation quasi-unanime de ses actionnaires, une première en France.

Elle a également approuvé la distribution d'un dividende de 2,04 euros par action au titre de l'exercice 2020, dont le paiement, entièrement en numéraire, est intervenu ce jour.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel et du manque de visibilité qui en résulte, il ne peut être donné d'indication sur la politique de dividende au titre de l'exercice 2021. Ceci posé, aussi longtemps que les comptes du Groupe seront affectés par les conséquences de la crise sanitaire, il pourra être envisagé de proposer un ratio de distribution du dividende supérieur au ratio moyen constaté dans le passé.

