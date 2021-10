Vinci : la dynamique reste porteuse

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Vinci au 3e trimestre 2021 s'est élevé à 13,2 milliards d'euros, en hausse de +1% à structure réelle par rapport à celui du 3e trimestre 2019, et de +8% par rapport au 3e trimestre 2020. Cette tendance confirme le dynamisme -déjà observé au cours du 1er semestre 2021- de la plupart des activités de Vinci, en France et à l'international.

Pour les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé atteint ainsi 35,845 MdsE, affichant une croissance de +2,8% à structure réelle par rapport à 2019 et de +15,3% par rapport à 2020.

Le chiffre d'affaires Concessions, qui regroupe Vinci Autoroutes (4,145 MdsE) et Vinci Airport (778 ME) et d'autres concessions (221 ME), atteint sur 9 mois 5,153 MdsE. Il recule de -21 % par rapport à 2019 mais croît de +14 % par rapport à 2020.

Vinci Energies délivre sur 9 mois un chiffre d'affaires de 10,868 MdsE (+11% par rapport à 2019, +13% par rapport à 2020). Vinci Construction enregistre 19,247 MdsE de chiffre d'affaires (+6% par rapport à 2019, +18% par rapport à 2020). Vinci Immobilier porte 1,081 MdE de chiffre d'affaires (+33% par rapport à 2019, +44% par rapport à 2020).

Situation financière

L'endettement financier net consolidé au 30 septembre 2021 s'établit à 16,9 MdsE, en baisse de 3,9 MdsE sur 12 mois et de 1,1 MdE depuis le début de l'année. Vinci a renforcé sa liquidité. Elle s'établissait, au 30 septembre 2021, à 19,5 MdsE, dont une trésorerie nette gérée de 11,5 MdsE (6,6 MdsE au 30 septembre 2020). Les lignes de crédit bancaire confirmées et non utilisées se montent à un total de 8 MdsE, à échéance novembre 2025 pour l'essentiel.

Perspectives

Les tendances pour l'ensemble de l'année 2021 présentées à l'occasion de la publication des comptes semestriels au 30 juin 2021 sont confirmées et précisées...

- Vinci Energies, qui évolue sur une dynamique de marchés très porteurs, anticipe une croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle par rapport à 2019.

- Vinci Construction, dont le carnet se maintient à un très haut niveau, confirme son redressement et prévoit d'enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle9 par rapport à 2019.

- Vinci Autoroutes, compte tenu de la bonne tendance du trafic observée ces dernières semaines dans la continuité du 3e trimestre, table désormais sur un chiffre d'affaires proche de celui de 2019.

- Vinci Airports, qui observe un redressement progressif de son trafic après un début d'année difficile, table sur un trafic passagers en 2021 très proche de celui de 2020.

Sur la base des éléments ci-dessus, les résultats 2021 de Vinci devraient être en nette amélioration par rapport à 2020, tout en restant inférieurs à leur niveau de 2019.

"Vinci dispose de solides atouts pour retrouver rapidement une trajectoire de croissance pérenne, ses métiers des services à l'énergie, de la construction et de la mobilité plaçant le Groupe au coeur de la croissance verte", indique le groupe.