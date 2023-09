Vinci : Kevin Cardona prend en charge le développement des programmes d'incubation et d'accélération de Leonard

(Boursier.com) — Leonard , la plate-forme de prospective et d'innovation du Groupe VINCI, annonce la nomination de Kevin Cardona comme chargé de développement de ses programmes d'incubation et d'accélération. Depuis 2018, ces programmes ont accompagné près de 200 start-up et projets innovants dans les secteurs de la construction, des mobilités, des énergies et de l'immobilier.

Titulaire du diplôme d'Ingénieur en génie civil et urbanisme de l'INSA Lyon et d'un Mastère spécialisé en management du développement durable d'HEC Paris, Kevin Cardona a rejoint BNP Paribas Real Estate en février 2015 après neuf ans chez Unibail-Rodamco-Westfield, où il a successivement occupé les postes de responsable de programmes bureaux, responsable du développement durable et directeur de projets innovation.

Au sein de BNP Paribas Real Estate, il a d'abord été chargé de l'innovation et du développement durable. Depuis 2017, il occupait le poste de Chief Innovation Officer et était à ce titre chargé de promouvoir l'innovation pour l'ensemble des lignes de métier de l'entreprise et de conduire sa veille technologique et concurrentielle.

Kevin Cardona : "Avec Leonard, VINCI dispose de tous les atouts pour offrir aux territoires, aux villes et aux propriétaires d'actifs les solutions les plus innovantes pour transformer et bâtir des infrastructures plus résilientes et, partout où cela sera possible, régénératives. En capitalisant sur les réalisations et les expertises sectorielles de Leonard, mon premier défi sera de fédérer les meilleurs entrepreneurs et contribuer activement à accélérer leurs succès au service de nos secteurs d'activité."