Vinci : inaugure le terminal rénové de l'aéroport international du Kansai

(Boursier.com) — Vinci Airports, opérateur des aéroports du Kansai depuis 2016 en partenariat avec la société japonaise Orix, a inauguré le terminal dédié aux départs internationaux de l'aéroport international du Kansai (KIX) après des travaux de modernisation destinés à améliorer l'expérience des passagers et augmenter la surface dédiée aux départs internationaux.

Les travaux de modernisation ont permis d'augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport de 23 à 40 millions de passagers internationaux, grâce à une gestion plus efficace des passages à la douane et aux postes de sécurité. Le terminal offre désormais une meilleure expérience, répondant aux standards les plus élevés, avec une nouvelle zone commerciale et un design mettant à l'honneur l'identité du Kansai. Les nouveaux espaces ont été conçus sur la base du concept "design by mood" de Vinci Airports : des îlots thématiques accueillent de nouvelles enseignes, notamment des marques de luxe comme Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, Gucci, et de nouvelles offres de restauration composées d'enseignes locales et de spécialités japonaises.

Cette nouvelle étape permet à KIX de se positionner parmi les aéroports asiatiques qui proposent une expérience et une offre commerciale unique pour ses passagers.

Ce projet de modernisation contribuera également à accompagner le développement du tourisme au Japon notamment dans le cadre de l'Expo 2025 à Osaka. Il illustre aussi les forces du modèle de concession qui associe à la fois les intérêts d'un service public à l'expertise et aux capacités d'investissement des concessionnaires.