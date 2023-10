Vinci Immobilier / Paref Gestion : livraison d'un immeuble de bureaux en métropole lyonnaise

(Boursier.com) — Vinci Immobilier et Paref Gestion annoncent la livraison d'un nouvel immeuble de bureaux en métropole lyonnaise, pour le compte de la SCPI Interpierre France. Cette livraison fait suite à la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) signée en 2021.

Ce projet immobilier, réalisé en étroite collaboration avec la ville de Villeurbanne, s'intègre dans un quartier mixte comprenant des logements, des commerces et des entreprises. Situé au coeur du plus grand quartier universitaire lyonnais et à proximité immédiate du pôle universitaire de la Doua, ce bâtiment à taille humaine et à l'architecture contemporaine comprend 3.980 m2 de surface locative répartis sur 5 niveaux et 32 places de stationnement en sous-sol. Il propose tous les aménagements intérieurs nécessaires (salles de classe, services administratifs, espaces de vie collaboratifs, salle de sport) ainsi que des terrasses accessibles aux 3e et 4e étages.

Le projet est entièrement loué à l'AFIP Formations sur une durée ferme de 12 ans. Cet établissement d'enseignement supérieur privé spécialisé dans l'alternance depuis 1995, propose des formations reconnues (arts appliqués, informatique, génie civil, développement durable, etc..). Il est certifié Afnor NF214 et Qualiopi, gage de sa démarche qualité. Certifié Breeam 'Very Good' et labellisé 'BiodiverCity', ce projet immobilier répond aux standards les plus élevés en matière de performance énergétique.