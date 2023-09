(Boursier.com) — Vinci Immobilier et BNP Paribas Real Estate signent l'acquisition d'un terrain auprès de la Métropole Européenne Lilloise et une première Vente en l'Etat Futur Achèvement (VEFA) sur le site pour la réalisation d'un immeuble de bureaux, donnant ainsi le coup d'envoi du projet immobilier Metropolitan Square à Lille (59).

A la suite de l'acquisition de l'ancien siège historique de la MEL situé rue du Ballon à Lille, Vinci Immobilier et BNP Paribas Real Estate ont initié le 15 septembre, le projet d'aménagement Metropolitan Square, en signant la Vente en l'État de Futur Achèvement (VEFA) d'un immeuble tertiaire de 11.741 m(2) (SDP). Conçu par les cabinets d'architecture Manuelle Gautrand, Saison Menu Architectes Urbanistes et O architecture, Metropolitan Square comprendra à terme, environ 280 logements, 67.000 m(2) de bureaux et 2.000 m(2) de services et commerces. Ce projet d'aménagement urbain proposera également 8.000 m(2) d'espaces paysagers, dont plus de 6.000 m(2) d'espaces de pleine terre.

Imaginé conjointement avec la Métropole Européenne de Lille et les villes de Lille et de La Madeleine, ce programme immobilier vise à créer un nouveau quartier mixte et ambitieux sur le plan environnemental. Il contribuera à la redynamisation du marché tertiaire du 3ème quartier d'affaire européen ainsi qu'à la production de logements libres et sociaux, dont une partie en Bail Réel Solidaire.

Metropolitan Square bénéficie d'une accessibilité exceptionnelle grâce à son emplacement stratégique à proximité de la gare Lille Europe. Il sera connecté à deux espaces verts emblématiques de la Métropole : le jardin des géants et le parvis des nuages, offrant ainsi un cadre de vie et de travail unique pour les futurs occupants.

La première Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) actée porte sur un immeuble de bureaux dédié à un grand utilisateur national. Réalisé par l'agence Manuelle Gautrand Architecte, ce bâtiment emblématique de 11.741 m(2), revêtu de brique, constituera la porte d'entrée du nouveau quartier. Cette VEFA prouve l'attrait des investisseurs et utilisateurs pour la nouvelle adresse Metropolitan Square.