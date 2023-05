Vinci Immobilier : actif à Lyon

(Boursier.com) — Vinci Immobilier a signé avec l'investisseur et exploitant lyonnais DALOFI, un Contrat de Promotion Immobilière (CPI) pour la réalisation d'un hôtel. Ce projet consiste à transformer les anciens bureaux d'Aéroports de Lyon (ADL, filiale de VINCI Airport) en un hôtel 3* Hampton by Hilton, qui comprendra à terme 120 chambres, un centre d'affaires et un espace de coworking ouvert au public. Redessiné par le cabinet "International Architecture", l'hôtel arborera une architecture moderne alternant verre et habillage métallique. La structure du bâtiment existant sera conservée, les façades et aménagements intérieurs seront, eux, entièrement transformés. Les panneaux en aluminium irisé permettront de créer une façade dynamique et en mouvement, évoluant au fil de la journée.

Ce projet sera résolument tourné vers l'extérieur : les larges baies vitrées dans les chambres inviteront au voyage, un espace de coworking sera ouvert au public et le bâtiment sera connecté par une passerelle reliée à l'aérogare.

"Ce projet de réhabilitation illustre parfaitement la stratégie environnementale de VINCI Immobilier en matière de reconstruction de la ville sur la ville. Depuis 2020, plus de 70% de nos projets hôteliers sont en recyclage urbain à Paris, Lille et Strasbourg" a déclaré Jean-Luc Guermonprez, directeur général adjoint de VINCI Immobilier, en charge du pôle hôtellerie.

Pour Philippe Dalaudiere, président de DALOFI, conclut : "L'expertise de VINCI Immobilier est un gage de qualité pour la réalisation de ce projet certifié Breeam Very Good. Par son offre à la fois business et lifestyle, notre nouvel établissement bénéficie de la notoriété internationale de Hampton by Hilton et s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry".