Vinci : hausse de 26% du chiffre d'affaires à 12,8 MdsE au T1

(Boursier.com) — Le groupe Vinci a publié une hausse de 26% de son chiffre d'affaires à 12,8 milliards d'euros au premier trimestre, avec l'aide du trafic autoroutier et aéroportuaire. La hausse est donc de 26% par rapport au 1er trimestre 2021 et de +12% à structure comparable. L'international (+51%) représente plus de la moitié du total. Les prévisions des analystes tablaient en moyenne sur 12 Milliards d'euros d'activité selon le consensus de place.

Les perspectives 2022 sont inchangées, précise le groupe.

L'assemblée générale mixte des actionnaires, réunie le 12 avril 2022, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont :

- la distribution d'un dividende de 2,90 euros par action au titre de l'exercice 2021. Compte tenu de l'acompte de 0,65 euro par action versé en novembre 2021, le solde de 2,25 euros par action sera payé en numéraire le 28 avril 2022, le détachement du coupon intervenant le 26 avril 2022 ;

- le renouvellement pour une durée de quatre ans du mandat d'administrateur de Xavier Huillard. Le Conseil d'administration de VINCI, tenu à l'issue de l'assemblée générale, a décidé de nommer Xavier Huillard président-directeur général.