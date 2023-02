Vinci : forte hausse des résultats 2022

(Boursier.com) — Vinci dévoile des comptes annuels en nette amélioration et globalement conformes, voire légèrement supérieurs, aux attentes du marché. Le géant du BTP et des concessions a réalisé en 2022 un EBITDA de 10,2 milliards d'euros, contre 7,9 MdsE en 2021 et 8,5 MdsE en 2019, pour un chiffre d'affaires consolidé de 61,7 MdsE, en hausse de 25% à structure réelle et de 11% à structure comparable. Les variations de périmètre, concernant essentiellement l'intégration de Cobra IS, acquis fin 2021, ont un impact positif sur le chiffre d'affaires de 12,5%. Les variations de change ont un impact positif de 1,5%, en raison de l'appréciation du dollar américain et de nombreuses autres devises par rapport à l'euro. Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) s'établit à 6,8 milliards d'euros, en forte croissance par rapport à ceux des derniers exercices (4,7 MdsE en 2021 et 5,7 MdsE en 2019).

Le Résultat net consolidé part du Groupe s'établit à 4,3 MdsE et le résultat net par action à 7,47 euros, en très forte hausse par rapport à 2021 (2,6 MdsE et 4,51 euros par action). Le cash-flow libre atteint le niveau record de 5,4 milliards d'euros. Outre la croissance de l'EBITDA, cette performance traduit une stabilisation du besoin en fonds de roulement grâce à un niveau élevé d'encaissements en fin d'exercice, ainsi qu'une bonne maîtrise des investissements opérationnels.

Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci, a déclaré : "dans un contexte géopolitique et macroéconomique particulièrement perturbé, Vinci a réalisé en 2022 une performance d'ensemble de grande qualité. Celle-ci illustre la résilience du modèle économique du Groupe et la formidable capacité d'adaptation de ses entreprises. La forte hausse du chiffre d'affaires et des résultats s'accompagne d'une génération de cash-flow libre record".

Le Conseil a approuvé le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 4 euros par action, payable entièrement en numéraire. Compte tenu de l'acompte de 1,0 euro versé en novembre 2022, il resterait à verser un solde de 3,0 euros, payable en numéraire le 27 avril 2023, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

Vinci aborde l'année 2023 avec confiance. A ce stade, hors événements exceptionnels, le Groupe envisage pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022. Aussi, malgré la hausse sensible des frais financiers, son résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022.