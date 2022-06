Vinci et ses partenaires vont réaliser le projet routier du Penlink au nord d'Auckland

(Boursier.com) — L 'agence au transport néo-zélandaise Waka Kotahi a attribué à HEB Construction -filiale de Vinci Construction en Nouvelle-Zélande- en groupement avec Fulton Hogan, Aurecon et Tonkin + Taylor, le contrat de conception et construction du projet Penlink au nord d'Auckland. Le contrat, de type "alliance", associe dans une même équipe le groupement concepteur-constructeur et le client. Cette infrastructure constituera une connexion majeure dans la région, améliorant la sûreté et la fiabilité de l'offre de mobilité aux usagers.

Le projet, d'une valeur de 510 millions de dollars néo-zélandais (305 millions d'euros) comprend la construction d'une nouvelle voie rapide à 2x2 voies de 7 km, complétée d'une voie à mobilité partagée pour piétons et cyclistes, ainsi que la construction de 6 ponts, dont le premier pont extradossé de Nouvelle-Zélande.

La conception et les méthodes de construction retenues permettront de réduire les émissions carbone jusqu'à 20% par rapport à une conception classique. L'entrée abaissée du pont extradossé de 550 mètres s'intègrera au paysage tout en réduisant de 235 mètres la longueur totale du pont et, de fait, la quantité d'acier et de béton utilisée. La traverse a été conçue avec deux piles au lieu de trois dans la rivière W?iti.

Le groupement s'est engagé à favoriser le recyclage des matériaux, l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et la récupération des eaux de pluie. La construction sera menée en protégeant la faune et la flore locales grâce à des études en amont et à une surveillance continue pendant toute la durée des travaux qui devraient s'achever en 2026.