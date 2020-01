Vinci et ParisTech lancent le lab recherche environnement.

Crédit photo © Photothèque Vinci

(Boursier.com) — Vinci et ParisTech réaffirment leur partenariat en fondant le lab recherche environnement. Ce partenariat de mécénat scientifique avait été initié en 2008 avec la Chaire éco-conception pour développer la recherche sur la performance environnementale des bâtiments et des infrastructures. Avec le lab recherche environnement, ce partenariat entre dans une phase d'accélération et ambitionne de multiplier les passerelles entre science et industrie.

Vinci finance la Fondation ParisTech à hauteur de 5 millions d'euros jusqu'en 2023 pour lui permettre de développer ses programmes de recherche. Par ailleurs, le Groupe, à travers ses projets de bâtiments et d'infrastructures, offre aux scientifiques un terrain de recherche privilégié sur trois thématiques : l'efficacité énergétique des bâtiments (MINES ParisTech), la biodiversité (AgroParisTech) et la mobilité durable (École des Ponts ParisTech).

La nouvelle feuille de route du lab recherche environnement porte sur trois ambitions :

-limiter les impacts environnementaux des bâtiments et des quartiers en maîtrisant les coûts ;

-intégrer la dimension environnementale dans la digitalisation des métiers, notamment à travers l'intégration de la simulation énergétique dans le BIM (building information modelling) ;

-améliorer le bien-être, le confort et la santé des usagers, notamment en réduisant les îlots de chaleur urbains.

Cette nouvelle étape vise également à multiplier les applications opérationnelles : identifier les tendances émergentes, développer des solutions innovantes, créer de nouveaux business. Le partenariat a déjà permis de nourrir de nombreuses solutions environnementales portées par les métiers de VINCI telles que Urbalia (biodiversité urbaine), Equo Vivo (génie écologique) ou encore Power Road (route productrice d'énergie). Les outils développés ont également vocation à être mis en oeuvre sur des projets démonstrateurs, comme à Saint-Denis dans le cadre de Rêve de scènes urbaines : l'analyse du cycle de vie du quartier des Lumières y permet une évaluation précise des impacts environnementaux.

Le lab recherche environnement s'inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie environnementale de Vinci, qui s'engage à réduire de 40% ses émissions de CO2 d'ici 2030 et à préserver les ressources par le développement de l'économie circulaire et la conservation des milieux naturels. En effet, la politique d'innovation du Groupe est principalement orientée vers l'environnement, notamment via des actions de recherche-développement et de partenariat scientifique et technologique. Il s'agit pour VINCI de développer des solutions concrètes qui participent à l'amélioration du cadre de vie, au service des habitants, tout en réduisant l'impact de ses propres activités.