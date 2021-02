Vinci Energies s'offre la société azuréenne SETRA Conseil

(Boursier.com) — Vinci Energies se renforce avec le rachat de SETRA Conseil, entreprise spécialiste des données structurées qui intervient à tous les stades du cycle de vie des bases de données. Une opération qui conforte la position de la division de Vinci en France, via sa marque Axians dédiée à l'ICT, sur l'ensemble des briques de la gestion de données : collecte, stockage, analyse, enrichissement et visualisation.

Fondée en 2005 et dirigée par Cristophe Rovillo et Jean-Pierre Bocchi, SETRA Conseil compte à ce jour 40 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2019. Basée à Sophia-Antipolis, SETRA Conseil, dispose d'un rayonnement national et compte de nombreuses références dans les secteurs du retail, des banques et assurances et de l'industrie.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.