Vinci Energies acquiert une société au Canada

(Boursier.com) — Vinci Energies (Groupe Vinci) poursuit son développement en Amérique du Nord avec l'acquisition de la société canadienne Transelec Common Inc, une société qui a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars canadiens en 2019 (190 ME).

Fondée en 1978 par Claude Gauthier pour la construction et la maintenance des réseaux électriques au Québec, Transelec Common Inc. intervient sur les lignes aériennes et souterraines, dans les postes et les centrales hydroélectriques. Elle est le leader québécois des services aux infrastructures d'énergie et de télécommunication. Implantée à Laval près de Montréal, elle s'est en effet développée dans les années 2000 dans la construction et la maintenance des réseaux de télécommunication, dans le déploiement de la fibre optique et le raccordement de particuliers pour le compte des opérateurs. L'entreprise intervient également dans la conception et la construction de fermes éoliennes et solaires, ainsi que dans le domaine des réseaux urbains avec en particulier l'éclairage public, la signalisation et la gestion de trafic.

Transelec Common Inc. emploie actuellement près de 2.000 collaborateurs.

Après l'achat en mars 2018 de la société PrimeLine aux Etats-Unis, cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement des activités de Vinci Energies en Amérique du Nord.