Vinci Energies acquiert l'essentiel des activités des services IT de Kontron AG (ex S&T AG)

(Boursier.com) — Vinci Energies a signé un accord visant à acquérir la majeure partie des activités des services IT de Kontron AG (précédemment S&T AG), un des principaux acteurs dans le domaine des objets connectés en Europe.

Le périmètre de la transaction recouvre l'Allemagne, la Suisse, la Pologne, ainsi que 8 autres pays d'Europe centrale et orientale. Ses expertises englobent l'intégration de systèmes IT et les services informatiques liés aux infrastructures et systèmes applicatifs (infrastructures pour le cloud et les datacenters, réseaux informatiques d'entreprise et cybersécurité, espace de travail numérique, applications métier).

Grâce à cette acquisition, Vinci Energies - au travers de sa marque dédiée Axians - se renforce sur le marché européen de l'ICT en intégrant un volume d'activité d'environ 360 millions d'euros en année pleine et 1.600 nouveaux collaborateurs.

Elle est soumise à l'accord des autorités locales de la concurrence.

Avec plus de 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 réalisé dans 27 pays, les entreprises de la marque Axians de Vinci Energies sont positionnées au coeur de la transformation digitale. Elles accompagnent leurs clients dans cette mutation avec des solutions sur mesure, innovantes, évolutives et durables, couvrant l'ensemble du cycle de vie de la donnée : collecte, transport, stockage, traitement, analyse, partage et protection.