Vinci : encore du soutien

(Boursier.com) — Vinci campe fermement sur les 91 euros ce jeudi, alors que le géant du BTP et des concessions a réalisé un solide troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros, en hausse de +1% à structure réelle sur un an, et de +8% par rapport au 3e trimestre 2020. Le groupe, qui a bénéficié d'une accélération de plusieurs grands projets de construction et d'un trafic autoroutier "tonique dépassant son niveau d'avant crise sanitaire", a confirmé sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle de ses activités dans l'énergie et la construction par rapport aux niveaux pré-pandémiques.

Parmi les avis de brokers, Barclays a porté son objectif de cours de 105 à 109 euros avec un avis à 'pondération en ligne'). Oddo BHF avait auparavant salué cette publication et a renouvelé son conseil 'surperformer' sur le titre avec une cible ajustée à 107 euros. Outre l'excellente dynamique opérationnelle qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre, la valorisation du dossier parait particulièrement attractive alors que le potentiel de création de valeur dans les énergies renouvelables ne semble pas encore intégré, estime le broker...