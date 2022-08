Vinci : émission obligataire de 850 ME pour ASF

(Boursier.com) — Vinci fait part du succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire de 850 millions d'euros à échéance septembre 2032, assortie d'un coupon annuel de 2,75%. L'opération, sursouscrite 2,5 fois, a reçu un accueil très positif des investisseurs, confirmant la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor's avec perspective stable, et A3 par Moody's avec perspective stable. Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à ASF d'allonger la maturité moyenne de sa dette malgré un environnement de marché volatil. Les Teneurs de Livres de l'opération sont BNP Paribas et Natixis (Coordinateurs Globaux), BBVA, CIC, HSBC, SMBC, Standard Chartered et Unicredit.