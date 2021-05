Vinci : émission d'actions nouvelles réservée aux salariés de filiales étrangères

Crédit photo © Photothèque Vinci

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte des actionnaires de Vinci du 18 juin 2020, par sa 13e résolution, a délégué au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois expirant le 17 décembre 2021, sa compétence aux fins de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de certaines filiales étrangères du groupe comme cela se pratique déjà pour les salariés des filiales françaises.

Lors de sa réunion du 22 octobre 2020, le Conseil d'administration a ainsi fixé les termes d'une augmentation de capital réservée aux salariés des filiales de Vinci situées en Allemagne, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Colombie, Emirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Indonésie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Suède et Suisse.

Le Conseil d'administration a délégué tous pouvoirs au président-directeur général à l'effet, notamment, de fixer les dates d'ouverture et de clôture des périodes de souscription dans les pays concernés, ainsi que d'arrêter le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre défini par l'assemblée générale.

Dans sa décision du 17 mai 2021, le président-directeur général de Vinci a décidé que la période de souscription se déroulerait, dans l'ensemble des pays concernés, du mardi 18 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021.

Dans sa décision du 17 mai 2021, le président-directeur général de Vinci a fixé le prix d'émission des actions nouvelles, qui est égal à la moyenne des cours de l'action Vinci cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris SA sur la base du vwap (volume-weighted average price) au cours des 20 séances de bourse précédant le 18 mai 2021, soit 91,72 euros par action nouvelle à émettre.

Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des souscriptions des salariés.

Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre ne pourra excéder la limite fixée par l'assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2020 dans sa 12e résolution. Celle-ci prévoit que le total des actions nouvelles pouvant être émises sur son fondement et sur le fondement de la 13e résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2020 en faveur de l'actionnariat des salariés sur le fondement des dispositions des articles L. 225-138-1 et suivants du Code de commerce et L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ne peut excéder 1,5% du nombre des actions composant le capital social au moment où le Conseil prend sa décision.

Les actions nouvelles de VINCI à émettre seront souscrites en juillet 2021 par le FCPE "Castor International Relais 2021" et, aux Etats-Unis, au Chili, en Grèce, en Italie et en Pologne, par Amundi Tenue de Comptes pour le compte des salariés de ces pays.

L'admission de ces actions nouvelles aux négociations du marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée immédiatement après leur création.

Les actions souscrites seront bloquées 3 ans à compter de la date de l'augmentation de capital (sauf cas particuliers de déblocage anticipé).

Sous cette réserve, ces actions, ordinaires, ne seront assorties d'aucune restriction et porteront jouissance du 1er janvier 2021.