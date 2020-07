Vinci décroche un contrat en Allemagne

Crédit photo © Vinci

(Boursier.com) — Vinci Energies a signé avec la ville allemande de Velbert (Rhénanie du Nord-Westphalie) un PPP pour la modernisation et l'exploitation du Bürgerforum (forum des citoyens) Niederberg. Le bâtiment, construit au début des années 1980, est un lieu culturel phare de la ville. Il abrite un théâtre de 780 places, deux salles polyvalentes ainsi qu'un foyer proposant de nombreuses expositions et manifestations. Le projet permettra d'y héberger des activités supplémentaires, telles qu'une médiathèque, une cafétéria, le Bürgerbüro (service d'état-civil), l'Académie populaire et le conservatoire de musique. La première phase du projet concerne la rénovation, l'agrandissement et la surélévation de l'ensemble, pour en faire un bâtiment moderne et polyvalent. Les travaux, d'un montant de 44 ME, débuteront à l'automne 2020 et s'achèveront au cours du premier trimestre 2023.

Le partenariat se poursuivra par l'exploitation de l'immeuble jusqu'en 2048, pour un montant de 32 millions d'euros. Cette phase comprendra notamment la conciergerie, l'entretien, la maintenance, les projets d'amélioration et la fourniture d'énergie.

Vinci Energies a déjà réalisé avec succès près d'une vingtaine de projets de PPP depuis 2004 en Allemagne, dont elle assure toujours l'exploitation et la maintenance.