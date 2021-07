Vinci décroche le contrat du lot 2 de la liaison ferroviaire Lyon-Turin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vinci Construction a remporté le contrat du lot 2 de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, deal de 1,43 milliard d'euros pour la réalisation de 46 km de tunnels entre Saint-Martin-la-Porte et Modane, en Savoie. Dans le cadre de la construction du tunnel de 57,5 km qui reliera Saint-Jean-de-Maurienne en France, à Suse en Italie, le maître d'ouvrage Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT) a attribué au groupement d'entreprises piloté par Vinci Construction Grands Projets le contrat du lot 2. D'un montant de 1,43 MdE, celui-ci porte sur un tronçon de 23 km de tunnel bitube entre Saint-Martin-la-Porte et Modane, en Savoie. Les travaux comprennent le creusement de 25 km de tunnel avec trois tunneliers, de 21 km de tunnel en méthode conventionnelle et de 71 rameaux de sécurité et diverses galeries. Le chantier, d'une durée supérieure à cinq ans, emploiera jusqu'à 1.650 personnes. Les équipes de Vinci Construction sont mobilisées depuis septembre 2020 sur le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin avec la réalisation des travaux préparatoires des puits d'Avrieux, situés au niveau du futur site de sécurité de Modane.

La liaison Lyon-Turin fait partie du programme de développement des échanges économiques européens et d'amélioration de la circulation voyageurs. Elle engage une transition durable des transports de marchandises en transférant sur le rail le transport longue distance. A l'horizon 2030, les routes alpines seront ainsi délestées d'un million de poids lourds et les émissions de gaz à effet de serre réduites chaque année d'environ 3 millions de tonnes d'équivalent CO2.