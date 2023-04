Vinci : de retour d'assemblée générale

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte des actionnaires de Vinci s'est réunie le 13 avril 2023 à la salle Pleyel à Paris, sous la présidence de Xavier Huillard, président-directeur général du Groupe.

Avec un quorum de 73,20%, elle a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont :

-les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

-la distribution d'un dividende de 4 euros par action au titre de 2022. Compte tenu de l'acompte de 1 euro par action payé en novembre 2022, il reste à verser un solde de 3 euros par action en numéraire, le 27 avril 2023. Le détachement du coupon interviendra le 25 avril 2023 ;

-les nominations pour des mandats d'une durée de quatre ans de Mme Annette Messemer et de M. Carlos Aguilar en qualité d'administrateurs indépendants. Le profil international, les compétences et la connaissance des métiers de VINCI des nouveaux administrateurs seront un atout pour le Conseil d'administration ;

-le renouvellement des mandats d'administrateur de Mme Caroline Grégoire Sainte Marie et de Mme Dominique Muller, administratrice représentant les salariés actionnaires.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a rendu un hommage particulier à Mmes Ana Paula Pessoa et Pascale Sourisse ainsi qu'à M. Robert Castaigne - dont les mandats d'administrateur ont pris fin à l'issue de cette assemblée générale - pour leur engagement de longue date au service du Groupe.

Enfin, l'assemblée générale a été l'occasion de faire un point d'étape sur le plan de transition environnementale du Groupe et également sur son ambition sociale et sociétale.