Vinci : croissance organique de 14,2% au premier trimestre

(Boursier.com) — Le groupe de BTP et de concessions Vinci a vu son chiffre d'affaires atteindre 15 milliards d'euros au 1er trimestre 2023, en hausse de 17% par rapport à celui du 1er trimestre 2022 dont 14,2% de croissance organique.

En France (45% du total), le chiffre d'affaires atteint 6,8 milliards d'euros, en hausse de 9% à structure réelle et comparable. A l'international (55% du total), le chiffre d'affaires s'établit à 8,2 milliards d'euros, en progression de 24% à structure réelle et de 20% à structure comparable.

Les prises de commandes sur le trimestre de Vinci Energies, Cobra IS et Vinci Construction représentent un total de 15,5 milliards d'euros, en hausse de 24% par rapport au 1er trimestre 2022.

Vinci envisage toujours pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur plus modeste que celle observée en 2022. Aussi, malgré la hausse sensible des frais financiers, le résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022.

Après un niveau exceptionnellement élevé d'encaissements clients en fin d'année 2022 et compte tenu d'une hausse sensible des investissements attendue en 2023 dans l'aéroportuaire ainsi que dans les énergies renouvelables, le groupe précise que son cash-flow libre pourrait s'établir - en première approche - dans une fourchette de 4 à 4,5 milliards d'euros en 2023.