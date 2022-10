Vinci : croissance maintenue au troisième trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Vinci a réalisé au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 16,7 milliards d'euros, en hausse de 26% à structure réelle (+12% à structure comparable) par rapport à celui du 3e trimestre 2021. Cette tendance, dans la continuité de celle observée au 1er semestre, confirme le dynamisme des activités, tant en France qu'à l'international.

Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires consolidé atteint ainsi 45,2 milliards d'euros, en croissance également de 26% à structure réelle et de 12% à structure comparable par rapport à 2021. En France (46% du total), le chiffre d'affaires atteint 20,9 milliards d'euros, en hausse de 8% à structure réelle et de 7% à structure comparable.

A l'international, qui représente désormais plus de la moitié de l'activité du Groupe, le chiffre d'affaires s'établit à 24,4 milliards d'euros, en progression de 48% à structure réelle et de 17% à structure comparable. Les variations de périmètre - concernant essentiellement l'intégration de Cobra IS, acquis fin 2021 - ont un impact positif sur le chiffre d'affaires de 27%.

Les prises de commandes de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction depuis le début de l'année se sont élevées à 41,1 milliards d'euros en cumul (+26% sur un an, +6% hors Cobra IS). Elles ont progressé dans chaque pôle de métier par rapport à 2021, notamment grâce à la bonne tenue des activités de fonds de commerce sur l'ensemble de la période.

Au total, le carnet de commandes au 30 septembre 2022 se maintient à un niveau historiquement élevé de 57,4 milliards d'euros. Il est en augmentation de 26% sur 12 mois (+2% hors Cobra IS) et représente 15 mois d'activité moyenne. Vinci estime bénéficier d'une bonne visibilité pour continuer de privilégier la sélectivité dans ses prises d'affaires. La part de l'international dans le carnet ressort à 68%.

Vinci confirme tabler sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019. Par pôle, les tendances attendues pour l'ensemble de l'année 2022 sont :

- VINCI Autoroutes, dont le trafic a été globalement soutenu en dépit de l'augmentation des prix des carburants, table sur un trafic annuel supérieur à celui de 2019.

- VINCI Airports envisage - hors reprise épidémique - un trafic en 2022 d'environ 70 % de son niveau de 2019, conduisant à un résultat net et à un cash-flow libre positifs.

- VINCI Energies, qui évolue sur des marchés porteurs, devrait afficher une nouvelle croissance d'activité et conforter sa marge opérationnelle.

- Cobra IS, fort du dynamisme de ses fonds de commerce et de la montée en puissance des projets EPC, table sur un chiffre d'affaires d'environ 5,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle6 au niveau des meilleurs acteurs de la profession.

- VINCI Construction, grâce à son carnet de commandes de très haut-niveau, devrait générer une activité soutenue et améliorer sa marge opérationnelle, tout en continuant de se montrer sélectif dans sa prise d'affaires.