Vinci : coup double !

(Boursier.com) — Vinci monte de 1% à 104 euros, alors que Morgan Stanley a porté sa cible sur le dossier de 122 à 133 euros ('surpondérer'), tandis que JP Morgan a ajusté la mire de 116 à 117 euros avec un avis à 'surpondérer' lui aussi. La double acquisition pour Vinci Energies a été bien reçue : La filiale du groupe a tout d'abord racheté la société bgm Baugrundberatung GmbH, basée à Hungen (Hesse). bgm est spécialisée dans la réalisation d'études de sol et de sous-sol. L'entreprise propose des prestations de conseil dans les domaines de l'ingénierie géologique, de l'étude des sites contaminés, de la géothermie, de la conservation des preuves ainsi que des contrôles dans le domaine du terrassement et des contrôles de compactage dans la pose d'asphalte.

Vinci Energies a fait également part de l'acquisition d'Avanceon LLC, une société de contrôle industriel et d'intégration de systèmes aux Etats-Unis, dont le siège se trouve à Exton, en Pennsylvanie. Avanceon, fondée en 1984, est un intégrateur de systèmes d'information et d'automatisation industrielle, avec une expérience diversifiée dans la mise en oeuvre de systèmes dans l'industrie, en utilisant une large gamme de technologies de contrôle, d'informatique, de réseau et de logiciels. Ces services comprennent la gestion de projet, la conception de systèmes de contrôle, l'intégration de systèmes, l'informatique de fabrication et les services d'assistance 24X7.